Москва, 5 ноября, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Рост ставки НДС в уходящем году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей. Об этом говорится в прогнозе Минфина для проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг.

Сборщики налогов

По прогнозу Минфина в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд руб, в 2021 году — 689 млрд руб, в 2022 году — 737 млрд руб.

Исходя из этого, дополнительные поступления в бюджет превысят семь процентов, что существенно выше прогнозируемой инфляции, которая составит четыре процента в год.

Также в Минфине отметили, что повышение НДС привело к росту доходной части бюджета уже в 2019 году.