Казань, 5 ноября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. К сносу 70-летней бани, вызвавшему протесты у казанцев, пытаются привлечь внимание президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки. Общественники обратились с открытым письмом, в котором просят поручить компетентным органам проверку на предмет соблюдения земельного законодательства и закона о противодействие коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снос здания

Активист, глава АНО «Аналитический центр проблем безопасности» Иван Климов рассказал, что по резонансному делу о сносе объекта было проведено небольшое общественное расследование, материалы которого приложили к обращению на имя президента РФ и генерального прокурора.

Вопросы у общественников остались к тому, как участок земли, где стоит пусть и не оформленный официально, но старейший городской объект, попал в частные руки.

«На сайте torgi.gov.ru и сайте КЗИО г. Казани не было обнаружено информации по аренде и продаже в собственность земельного участка», — отмечается в письме.

Есть вопросы и к границам участка. Активисты отмечают, что есть наложение на соседние участки.

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Напомним, в Дербышках, которые являются частью столицы Татарии, в октябре 2019 года разгорелся скандал — несмотря на протесты местных жителей, под снос пошла баня, существовавшая с 1949 года. Заверения казанцев, что баня имеет историческую ценность, для собственников объекта роли не сыграли. Тогда же активисты-градозащитники обратились с открытым письмом к депутату Казанской гордумы, связанному с компанией-владельцем, предложив сдать мандат.

На месте бани планируется строительство жилого комплекса.

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