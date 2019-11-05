Ольгинский район, Приморский край, 5 ноября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. В Приморье, в Японском море продолжается поисково-спасательная операция по поиску катера с шестью рыбаками, вышедшими из залива Владимира на рыбалку и не вернувшимися на берег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбацкий корабль

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К поискам рыбаков присоединился самолет-амфибия Бе-200, который выполняет полёты из Хабаровска. Кроме того, полёты над морем в пределах 25-мильной береговой зоны выполняют вертолёты МЧС и авиакомпании «Прогресс». К настоящему времени обследовано более 850 км береговой черты.

Если в первые дни поисков предполагалось, что катер могло унести на юг, то теперь, после анализа погодной обстановки, район поиска расширили на север — вплоть до Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, для поиска пропавших рыбаков Тихоокеанский флот в район поисков направил гидрографическое судно и большой гидрографический катер.