Владивосток, 5 ноября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Лесные пожары на общей площади 30 гектаров были ликвидированы в Приморье за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

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Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, в Приморье было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 51,5 гектаров. На возгораниях работали более 40 человек и семь единиц техники. Последний, четвёртый пожар был ликвидирован утром, 5 ноября.

«Три пожара площадью 31,5 гектаров ликвидировано в Шкотовском, Ханкайском, Партизанском районах. Ещё один пожар на площади 20 гектаров в Партизанске локализован, вертолёт МИ-8 находится в дежурном режиме», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты Гринпис ужаснулись объёмам пожаров, бушующих в Сибири, где огнём охвачены огромные территории, а средств для их тушения не хватает.