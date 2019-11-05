Далянь, Китай, 5 ноября, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Новый авиамаршрут был запущен между городом Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая и японским городом Сендай в префектуре Мияги, сообщает агентство Синьхуа.

Bill Larkins Самолёт авиакомпании Air China

Обсуживать маршрут, первый рейс по которому состоялся 2 ноября, будет авиакомпания Air China. В неделю будет два рейса — по вторникам и субботам. Рейс Далянь — Сендай будет вылетать в 9:55 по местному времени из Даляньского международного аэропорта «Чжоушуйцзы» и прибывать в место назначения в 13:30 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать спустя час и достигать Даляня в 17:00 по Пекину.

Отметим, что Сендай является крупным экономическим и культурным центром региона Тохоку в Японии. Новый маршрут призван ускорить развитие культурных, туристических и экономических связей между двумя городами. В настоящее время из Даляня летают рейсы в девять японских городов, включая Токио, Осаку и Нагоя.