В течение суток! — чиновники Сахалина будут отвечать гражданам в соцсетях
Южно-Сахалинск, 5 ноября, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Жители Сахалинской области смогут задать вопрос губернатору и региональному правительству через социальные сети. Официальный ответ власти обязаны дать в течение суток, сообщает 5 ноября пресс-служба правительства Сахалинской области.
Указ о новой системе работы с запросами населения губернатор региона Валерий Лимаренко подписал в День народного единства, 4 ноября.
По мнению Лимаренко, новая норма будет способствовать построению более доверительных отношений между властью и жителями.
Уже сейчас в регионе запущены официальные аккаунты в основных социальных сетях: в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Напомним, согласно закону об обращениях граждан, официальный срок ответа на обращение гражданина в любую государственную службу составляет 30 дней.