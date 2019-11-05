Хабаровск, 5 ноября, 2019, 06:20 — ИА Регнум. Глава администрации города Хабаровска Сергей Кравчук обратился к властям западного округа Пусан (Южная Корея) с просьбой вернуть в регион авиакомпанию Asiana Airlines. Авиакомпания много лет работала в Хабаровске, но год назад перевозчик ушел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

lasta29 Самолёт авиакомпании Asiana Airlines

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Переговоры о возвращении южно-корейского перевозчика прошли в рамках визита в Хабаровск делегации из Южной Кореи, из города Пусан. Представители южно-корейской стороны пообещали, что приложат все усилия для положительного решения вопроса.

В конце октября, с вводом в эксплуатацию нового аэропорта, начал действовать режим «открытого неба» между Хабаровском и Японией. В ближайшее время власти рассчитывают на введение такого режима между Хабаровском и Китаем, Южной Кореей и другими странами АТР.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники в социальных сетях предлагают простое и качественное решение проблемы перелетов в Москву. Они предлагают пустить на этот рынок авиаперевозчиков из Китая, Южной Кореи и Японии, а «Аэрофлот» освободить от этой обременительной для него миссии.