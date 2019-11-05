Абакан, 5 ноября, 2019, 06:15 — ИА Регнум. В Абакане завершился двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и подготовке к зиме. Как сообщили ИА REGNUM 5 ноября в мэрии, с городской территории вывезено почти четыре тысячи кубометров мусора.

13.fsin.ru Уборка мусора

Мусор и листва вывозились с территорий 839 многоквартирных домов. Проведены и другие работы: выданы предписания об установке уличных урн, очищены клумбы на общей площади 3627 кв. м, высажено 906 деревьев и кустарников, ликвидировано 88 несанкционированных свалок объёмом 2875 куб. м и так далее.

В сорока субботниках, организованных старостами жилых районов, приняли участие 1489 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жители Приэльбурсья и туристы устроили экологическую акцию. Они за один день собрали КамАЗ мусора у подножия горы Эльбрус.

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