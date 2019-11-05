Новосибирск, 5 ноября, 2019, 06:10 — ИА Регнум. Глава Новосибирского района Новосибирской области Александр Соболевский вскоре может покинуть свой пост. Об этом пишет «Советская Сибирь» со ссылкой на свой источник в районном совете.

Отставка

«Предполагается, что официально уход будет подтверждён в течение ноября», — уточняет издание.

О возможном скором уходе Соболевского написали ещё несколько местных СМИ — все со ссылкой на свои источники информации.

Источник «Тайги.инфо» сообщил, что «Соболевскому было предложено написать заявление в начале недели».

Официального подтверждения смены главы района пока нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, в составе Новосибирского района Новосибирской 18 муниципальных образований. Александр Соболевский возглавил его весной 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что свой пост покидает и глава Черепановского района Новосибирской области Аркадий Звонков.