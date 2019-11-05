В Якутске сгорел частный дом
Якутск, 5 ноября, 2019, 05:29 — ИА Регнум. В Якутске сгорел частный дом и все постройки. При пожаре пострадал человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Пожарная машина. Якутия
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По информации спасателей Якутска, вызов о возгорании поступил в полночь 4 ноября.
По прибытии на место происшествия, дом горел весь. Пламя перекинулось с дома на гараж и летнюю кухню. Всего огонь затронул 58 кв. м.
«Предварительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Есть пострадавший», — пояснили пожарные.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге загорелась трёхкомнатная квартира, после тушения обнаружили тело мужчины.