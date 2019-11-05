Биробиджан, 5 ноября, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Для лиц, ожидающих депортации за нарушения закона, в Еврейской автономной области открыли центр временного содержания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

79.мвд.рф Открытие Центра временного содержания депортируемых лиц

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Центр открыт в Биробиджане, областной казне он обошёлся в 45 млн рублей. Здесь созданы все условия для комфортного проживания лиц, ожидающих отправки на родину.

«Реконструкция проводилась в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина и в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и преступлений в Еврейской автономной области», — рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, из Москвы на родину выдворили тысячу нелегалов, у которых были просрочены документы, разрешающие пребывание в России.