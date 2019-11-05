Новосибирск, 5 ноября, 2019, 04:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области за девять месяцев 2019 года возбуждено 76 дел по фактам перемещения через границу наличных денежных средств без декларирования (ст. 16.4 КоАП РФ). Это на 37 дел больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в Новосибирской таможне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

За это же время возбуждены уголовные дела по двум фактам контрабанды наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ).

У граждан изъято различной валюты на общую сумму 12,5 млн рублей. Это на 5 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Незаконный вывоз наличных денежных средств пытались осуществить, в основном, в такие страны как Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан», — уточнили в таможне.

Инспекторы таможенного поста новосибирского аэропорта «Толмачёво» связывают рост количества правонарушений с увеличением пассажиропотока и усилением таможенного контроля.

Отметим, что наказание по ст. 16.4 КоАП РФ — штраф в размере от однократной до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств, либо их конфискация. За совершение преступления по ст. 200.1 УК РФ — штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.