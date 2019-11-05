Вашингтон, 5 ноября, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Встреча госсекретаря США Майка Помпео с новым министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом прошла 4 ноября, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Gage Skidmore Майк Помпео

Госсекретарь поздравил аль-Сауда с назначением и выразил уверенность в результатеивности совместной работы по укреплению двусторонних отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Напомним, кронпринц аль-Сауд был назначен на должность главы внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии 25 октября 2019 года.