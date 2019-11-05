Вашингтон, 5 ноября, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Все союзники внутри НАТО желают, чтобы Украина вошла в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью украинскому телеканалу «1+1».

President.gov.ua Йенс Столтенберг в Киеве

Отвечая на вопрос ведущего, насколько реалистично вступление Украины в НАТО, Столтенберг уклончиво ответил, что «все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО».

«Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены», — отметил Столтенберг.

Также Столтенберг добавил, что «Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО».

Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине необходимо достигнуть ряда критериев, на соблюдение которых уйдет значительное количество времени. По мнению ряда международных экспертов, срок вступления Украины в НАТО не может быть менее 20 лет.