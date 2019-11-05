Киев, 5 ноября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Получивший большое доверие граждан на выборах президент Украины Владимир Зеленский теряет популярность, поскольку не является хозяином в стране. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Не понятно, кто является хозяином на Банковой (офис президента Украины — прим. ИА REGNUM), но это точно не Зеленский, — отметила экс-депутат. — Мы понимаем, что в стране есть президент Зеленский, но он не хозяин этой ситуации, он не руководит процессами».

По мнению Герман, Зеленскому не хватает как собственного профессионализма, так и профессиональной команды. Именно отсутствие опыта привело к недавнему инциденту в Тернополе, где президенту Украины устроили «коридор позора». «Если бы президент Зеленский имел подготовленных людей, профессиональную передовую группу», то подобных вещей можно было бы избежать, уверена политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герман заявила, что власть на Украине могла бы спасти лидер партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко.