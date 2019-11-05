Вашингтон, 5 ноября, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций получила уведомление от США о выходе из соглашения по климату. Об этом сказал заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак, сообщает 5 ноября Sputnik.

Штаб-квартира ООН

«Да, мы получили уведомление», — сказал Хак.

В соответствии с правилами, выход США из соглашения вступит в силу через год после получения уведомления в ООН.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в Twitter заявил, что США запустили процедуру выхода из Парижского соглашения по климату