Киев, 5 ноября, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Став главой правительства Украины при президенте Зеленском, лидер партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко могла бы спасти украинскую власть. Об этом бывший депутат Веховной Рады Анна Герман заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Политик выразила сожаления в связи с тем, что, вероятнее всего, Тимошенко не сможет занять в действующей власти соответствующее ей место.

«В этой ситуации, придя как премьер, она могла бы спасти всю эту власть», — отметила Герман, подчеркнув, что в действующей власти «все люди точно без опыта».

Напомним, Анна Герман была депутатом Рады от «Партии регионов», являлась советником президента Украины Виктора Януковича.