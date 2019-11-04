Вашингтон, 5 ноября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Около 49% американцев поддерживают процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, следует из данных опросов, проведенных изданиями The Wall Street Journal и NBC News.

Дональд Трамп

Сообщается, что количество граждан, выступающих за отстранение Трампа от должности президента, увеличилось на 6% по сравнению с данными опроса за прошлый месяц.

Порядка 46% граждан США выступают против смещения президента и не хотели бы, чтобы Трамп был осуждён. В прошлом месяце такого мнения придерживались на 3% опрошенных больше.

Напомним, в сенате проходит расследование в отношении президента США Дональда Трампа, результатом которого может стать отстранение его от должности. Поводом стало обвинение анонимного информатора, заявившего об оказываемом Трампом давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью опорочить политического конкурента.