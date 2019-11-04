Киев, 5 ноября, 2019, 01:35 — ИА Регнум. В стране всё готово к началу отопительного сезона, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Радиатор парового отопления

«Я хочу заверить украинцев, что страна к отопительному сезону готова», — сказал Гончарук.

Глава правительства заверил население в том, что в распоряжении наличествуют «достаточные резервы газа» и «достаточный резерв угля на складах».

Кроме того, политик отметил, что средств в бюджете хватит для того, чтобы не обременять население дополнительным повышением тарифов.

Напомним, в конце прошлой недели Гончарук на своей странице в Facebook написал, что в ряде городов Украины отопительный сезон может начаться позже обычного.