Вашингтон, 5 ноября, 2019, 01:06 — ИА Регнум. США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

Флаг США

«Сегодня мы начинаем официальный процесс выхода из Парижского соглашения», — написал Помпео.

По словами госсекретаря США, Вашингтон имеет «реалистичную и устойчивую модель» по сокращению выбросов СО2. Кроме того, США гордятся «репутацией мирового лидера в сокращении всех выбросов, повышении устойчивости, росте… экономики».

Ранее о выходе из Парижского соглашения заявили в пресс-службе госдепартамента США. В ведомстве считают, что участие в Вашингтона в соглашении накладывает несправедливое бремя на американских рабочих и предпринимателей.

Уведомление о выходе направлено в ООН в понедельник. Как ожидается, процесс выхода займёт один год.

Напомним, Парижской соглашение о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу было разработано взамен Киотского протокола.