Барселона, Испания, 4 ноября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.

Lohen11 Сторонники независимости Каталонии

По данным издания, около тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны. Протестанты пытаются помешать проходу гостей в здание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каталонии возобновились акции протеста из-за того, что суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам девятерых каталонских лидеров, которые были организаторами референдума в 2017 году.

Ранее испанские СМИ сообщили, что насилие, творившееся на улицах Барселоны в последние ночи, заставило каталонскую экономику скатиться к уровню октября 2017 года.

Читайте также: Каталонская полиция: мы имеем дело с восстанием