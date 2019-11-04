Ставрополь, 4 ноября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузопассажирского микроавтобуса и легковушки пострадали восемь человек, сообщает 4 ноября пресс-служба регионального ГИБДД.

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По данным ведомства, ДТП произошло на 78-м км дороги Светлоград — Благодарный — Будённовск, где произошло попутное столкновение Ford Transit и легкового автомобиля Lifan, водитель которого пытался развернуться.

В результате пострадали пассажиры микроавтобуса, все они доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее 4 ноября пять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ясногорском районе Тульской области. Микроавтобус «Фольксваген Крафтер» врезался в столб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате опрокидывания рейсового микроавтобуса с пассажирами на Алексинском шоссе в Туле.

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