Санкт-Петербург, 4 ноября, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал не опасаться раннего прихода зимы в северную столицу. Об этом сообщает портал «Санкт-Петербургские ведомости».

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожие в метель

Метеоролог отметил, что осенний снег — это временное явление и вскоре петербуржцев ждет потепление воздуха и дожди.

Существенное понижение температуры может начаться только в третьей декаде ноября. Однако, показатели температуры воздуха все равно будут превышать нормальные значения для этого времени года.

Зимние морозы придут в Санкт-Петербург только в январе.