Санкт-Петербург, 4 ноября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. В Генеральном консульстве Финляндии напомнили гражданам России о задержках в выдаче виз в связи с предстоящим наплывом туристов в период Рождества и Новогодних праздников в страну. Соответствующая информация размещена 4 ноября на официальной странице генконсульства в социальной сети «ВКонтакте».

Флаги Финляндии

"Напоминаем, что из-за большого количества туристов в высокий сезон (период Рождества и Новогодних праздников) выдача виз может производиться дольше обычного, поэтому просим вас записываться на подачу документов заранее», — говорится в сообщении.

Также в генконсульстве Финляндии наполнили, что запись на подачу документов осуществляется через сайт Визового центра.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Финляндия изменила требования при подаче виз к россиянам после проверки работы петербургского консульства этой страны. Теперь жители Северо-Западных регионов РФ, получавшие шенгенские визы от финской стороны в упрощенном порядке, должны будут прилагать к заявке на визу подтверждение маршрута и наличия финансовых средств. Новые требования ввели с 1 сентября 2019 года.