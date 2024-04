Кейптаун, 4 ноября, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Учёные из Южно-Африканской республики провели клинические испытания на тысячах добровольцев новой вакцины против туберкулёза, которая может совершить революцию в лечении и профилактике этого опаснейшего заболевания. Результаты эксперимента опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

US Army Africa

Несмотря на то, что существуют лекарства против туберкулёза, ежегодно он уносит более 1,5 млн жизней, что больше, чем умерших от ВИЧ/СПИД. Используемая в настоящее время вакцина применяется уже почти сто лет и имеет серьёзные недостатки: её эффективность у взрослых минимальна, особенно если человек уже заразился «спящей» (закрытой) формой заболевания.

В клинических испытаниях новой вакцины приняли участие более 3500 пациентов из стран Африки. Установлено, что в 50% случаев вакцина предотвращает развитие туберкулёза, что может спасти миллионы жизней. При этом вакцина оказалась эффективной даже у взрослых, которые уже были инфицированы спящей (закрытой) формой туберкулёза.

Ранее ни одна из вакцин не защищала людей, являвшихся переносчиком закрытой формы туберкулёза. Таким образом, можно говорить о революции в профилактике заболевания, при том что вакцина показала себя вполне безопасной.

На дальнейшие клинические испытания уйдёт не менее 7 лет, а значит с учётом времени на регистрацию и развёртывание производства, новая вакцина сможет быть широко использована примерно через 10 лет.

