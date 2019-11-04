Архангельск, 4 ноября, 2019, 22:09 — ИА Регнум. День Народного единства в Яренске (Архангельская область) отметили массовым пикетом — выразить свое негативное отношение к строительству полигона на станции Шиес вышли сотни людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

Резолюция мероприятия была зачитана в присутствии поти 400 человек.

«Мы считаем решение о строительстве полигона ошибочным и требуем его отменить. Полигон в Шиесе, где из болот вытекают реки и ручьи, убъет природу. Мы хотим сберечь ее для себя и для своих детей […] Поскольку на наши многочисленные требования о прекращении строительства чаще всего приходят отписки, а центральными СМИ проблема строительства полигона освещается необъективно, мы направляем резолюцию в том числе на международную космическую станцию каждому члену экипажа. Пусть из космоса прозвучит «Стоп Шиес!», — заявили активисты.

Напомним, по данным инвестора, на месте предполагаемого строительства полигона ТКО в настоящее время не ведутся никакие строительные работы. Для начала работ инвестор ждет проведения экспертиз и изысканий.