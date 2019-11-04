Тбилиси, 4 ноября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с однодневным визитом в Нидерланды. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

კალისტრატე Георгий Гахария

Георгий Гахария встретится со своим голландским коллегой Марком Рютте, после чего состоится совместная конференция двух премьер-министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свой первый визит новый грузинский премьер Георгий Гахария совершил в Азербайджан 9 октября. Затем 15 октября состоялся визит Гахарии в Армению, 31 октября премьер посетил Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.