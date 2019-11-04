Вашингтон, 4 ноября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.

По данным телеканала, общая стоимость акций McDonald’s составляет $149 млрд. Сегодня, 4 ноября, они упали более чем на 2%. При этом падение акций привело к потере $3 млрд от общей стоимости корпорации, пишет Business Insider.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что роман сотрудницы президента компании McDonald’s и члена совета директоров Стива Истербрука в компании расценили как нарушение корпоративной этики, что стало поводом для отставки топ-менеджера.

В совете директоров заявили, что Истербрук «продемонстрировал неспособность здраво мыслить» в связи с возникшими близкими отношениями.