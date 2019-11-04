Новгородская область, 4 ноября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Останки участника Крымской войны 1853 — 1856 годов, генерал-майора Венедикта Алексеева и его супруги Варвары Алексеевой перезахоронили сегодня, 4 ноября, на гражданском кладбище деревни Погост-Саблё Батецкого района Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, могила генерала и его супруги Варвары находилась у стен церкви Святой Троицы в деревне Самокража Батецкого района (ныне — Нива), но в 2018 году поисковики экспедиции «Долина» нашли её разорённой, а памятник на могиле — разрушенным.

Novreg.ru В Батецком районе перезахоронили останки генерал-майора Венедикта Алексеева

Останки генерала и его супруги были эксгумированы, могилу решили перенести.

«Генерал-майор Венедикт Алексеев — выпускник Михайловской академии 1864 года. Он был распределён в главное артиллерийское управление, но, несмотря на это, стал участником боевых сражений. Это выдающийся человек, гордость нашей академии. Важно передать эту память молодым офицерам, которые продолжат хранить её. Сегодня академия нашла ещё одно место преклонения», — отметил на церемонии начальник Михайловской военно-артиллерийской академии, генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил важность проведения церемонии перезахоронения в День народного единства и день почитания Казанской иконы Божьей Матери.

«Очень важно никогда не забывать отдать последний долг тем людям, которые своим трудом создали наше будущее. Благодаря поисковикам, благодаря неравнодушным жителям нашей области у нас есть возможность достойно похоронить генерал-майора Венедикта Алексеева, который сражался за Родину, был жителем Новгородской области и гражданином нашей великой страны», — отметил новгородский губернатор.