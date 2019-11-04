Тюмень, 4 ноября, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Генерал-майор Юрий Алтынов освобождён от должности начальника управления МВД России по Тюменской области. Такой указ за номером 541 подписал 4 ноября президент Владимир Путин.

Пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов

Юрий Алтынов родился 1 марта 1964 года. Тюменское УМВД он возглавил 4 июля 2014 года. А в конце сентября 2019-го, как сообщало ИА REGNUM, он подал рапорт об отставке. Судя по всему, рапорт удовлетворён.

По данным пресс-службы УМВД, генерал-майор собирался на пенсию. А до указа Владимира Путина был в отпуске. Врио главы областной полиции стал полковник Валерий Суворов.