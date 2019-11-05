Мехико, 5 ноября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. На традиционной утренней пресс-конференции президент Мексики Андрес Лопес Обрадор выразил уверенность в том, что в стране нет никаких условий для государственного переворота. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

В качестве основной причины, почему в данный момент переворот невозможен, глава государства назвал проведение новой политики безопасности, «противоположной той, где в основе лежало истребление противоположной стороны».

Лопес Обрадор подчеркнул: «Большинство людей нас поддерживает, в том числе военные, которые являются представителями народа, носящими форму».