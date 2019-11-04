Киев, 4 ноября, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Процесс внедрения на Украине института двойного гражданства уже перешел в практический этап, заявил 4 ноября заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар в интервью государственному информагентству «Укринформ».

Илья Репин. Два украинских крестьянина. 1880

В правительстве Украины, подчеркнул чиновник, перешли от разговоров к конкретным практическим вещам. В частности, уже сформированы рабочие группы, работающие над несколькими концепциями законопроектов. Сейчас ключевых концепций две, подчеркнул Бондар.

«Первое видение — это отмена в действующем законодательстве тех ограничений, которые сейчас заставляют украинцев лишаться своего гражданства для получения другого, или, наоборот, не дают возможности людям украинского происхождения получать наш паспорт… Другой подход предлагает расширение статуса зарубежного украинца», — заявил дипломат.

Чиновник добавил, что власти понимают — по второй концепции для украинцев из Западной Европы это не очень интересно, «но мы хотим это изменить».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление права двойного гражданства для украинцев является «интересной идеей».

Эксперты высказывали мнение, что Киеву, в случае внедрения института двойного гражданства, нужно будет ввести временный запрет на получение украинцами второго гражданства Российской Федерации.