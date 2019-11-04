Москва, 4 ноября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Министр культуры Владимир Мединский представил президенту России Владимиру Путину макет нового мемориального комплекса, который будет возведен подо Ржевом, где в боях 1942−1943 годов погибли более 600 тыс. бойцов Красной армии. Об этом 4 ноября сообщается на сайте Министерства культуры.

Kremlin.ru Владимир Путин осмотрел экспозицию «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», открытую в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства»

Презентация макета состоялась в ходе посещения главой государства и патриарха Московского и всея Руси Кирилла открытия выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые заговорили в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году.

По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить создание комплекса планируется в год 75-летия Великой Победы.