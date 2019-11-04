Москва, 4 ноября, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин снял с должности 11 генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и других силовых структур. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, были уволены в том числе главы МВД по Тюменской области Юрий Алтынов и Карачаево-Черкессии Игорь Трифонов.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Также сняты с должности главный инспектор МВД Ефрем Романов, глава 4-го управления СКР Руслан Ибиев, а также первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Владимир Путин отправил в отставку начальника управления ФСИН по Владимирской области Андрея Виноградова, начальника ГУ МЧС по Республике Коми Александра Князева, руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева, заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области — начальника главного следственного управления Андрея Неупокоева и главного инспектора МВД РФ Эдуарда Соболя.

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