Ульяновск, 4 ноября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. В Ульяновске в честь Дня народного единства состоялось праздничное шествие от площади 30-летия Победы до площади В.И. Ленина. После чего прошел торжественный митинг под общенациональным лозунгом «Россия объединяет», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба правительства Ульяновской области Участники праздничного шествия в Ульяновске

В шествии приняли участие почетные граждане Ульяновской области, руководители национально-культурных автономий, члены общественных организаций, депутаты гордумы Ульяновска и регионального парламента.

На площади был поднят государственный флаг РФ, почетное право было предоставлено начальнику штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владимиру Ульянову. Жителей города поздравили с Днем народного единства Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, председатель Молодежного правительства Ульяновской области Дарья Михайлова, художественный руководитель Ульяновского молодёжного театра Алексей Храбсков, создатель и бессменный руководитель народного коллектива казачьего ансамбля «Звонница», лидер регионального общественного движения «За народную песню» Ирина Гришина.

«День народного единства является воплощением нашей многовековой национальной идеи, которая заключается в стремлении к единству и братскому союзу всех людей, поколений и народов, проживающих на территории бескрайней России… На территории нашего родного края в атмосфере добра и абсолютного понимания живут представители свыше ста двадцати национальностей, сохраняя язык и культуру, укрепляя многовековые традиции, умножая наше главное богатство — нерушимый межнациональный мир и спокойствие», — отметил губернатор Ульяновской области.

Вокальные коллективы исполнили любимые и знаменитые песни «Катюша» (муз. Матвея Блантера, сл. Михаила Исаковского) и «Надежда» (муз. Александры Пахмутовой, сл. Николая Добронравова), которые радостно подхватила многотысячная толпа на площади.

Также губернатор принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе, посвященном празднику Казанской иконы Божией Матери. Морозов напомнил, что этот праздник неразрывно связан с Днем народного единства. Глава области подчеркнул, что русская православная церковь учит взаимоуважению и единству, добру и милосердию — тем принципам, о которых всегда необходимо помнить жителям России.