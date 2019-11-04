Тула, 4 ноября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Заключительный этап XIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» открылся в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля 4 ноября, в день народного единства, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Гости фестиваля познакомились в культурами русского, армянского, татарского, азербайджанского, молдавского, еврейского, дагестанского, гагаузского, туркменского, грузинского, вьетнамского, узбекского народов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Участники XIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре»

В рамках фестиваля состоялся гала-концерт лучших творческих коллективов, представляющих землячества, общественные объединения Тульской, Калужской, Тверской, а также Московской областей. Также в рамках фестиваля открылась фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации», работали мастер-классы.

«Замечательно, что фестиваль продолжает развиваться. К нам приезжают гости из самых разных регионов России. Он способствует укреплению межнационального единства в Тульской области», — отметила заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова.

В Тульской области, как и в других российских регионах, 4 ноября широко отмечают День народного единства. Жителей области с праздником поздравил губернатор Алексей Дюмин. Вечером 4 ноября в Туле проходит концерт с участием популярной певицы Ханны.