Рига, 4 ноября, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Портал pietiek.com уверен, что причинами для внесения российского певца Григория Лепса в невъездной в Латвию список артистов стали его связи с криминальным миром и солидарность с союзниками.

Okras Григорий Лепс

До того, как решение запретить гражданину России Григорию Лепсу въезд в Латвию принял министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, подобные решения уже приняли соответствующие службы в США, Литве, Великобритании и на Украине.

По мнению pietiek.com, Григорий Лепс никогда не отрицал близкой дружбы с российскими криминальными группировками и пел на днях рождения многих боссов российской мафии. Он хорошо известен как человек, выступающий в поддержку Путина, а значит и за аннексию Крыма, террористический захват Донбасса, Луганска и т.д.

«Но все еще нет ответа на вопрос, почему министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич так долго не решался принять это решение. Он имел в своем распоряжении всю возможную информацию уже как минимум несколько лет. Почему он так долго колебался? Или у вышеуказанной среды есть люди в Министерстве иностранных дел или в ближайшем окружении министра Ринкевича?» — задается риторическим вопросом автор портала Отто Озолс.