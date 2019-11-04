Москва, 5 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 ноября, Госдума вновь предпринимает попытку обсудить пакет законопроектов о возрождении вытрезвителей в России, сообщает ИА REGNUM. Первая попытка предпринималась 24 октября, однако законодателям не хватило времени.

Duma.gov.ru

Регионы получают новое полномочие — создавать вытрезвители на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

Предлагается прописать базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Ещё один законопроект обязывает сотрудников полиции доставлять людей, находящихся в состоянии опьянения, в вытрезвители.

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По мнению правительства, базовый законопроект нуждается в доработке. Так, требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений, как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет оказываться в специализированных учреждениях.

Как полагает Счётная палата, наделение субъектов РФ этими полномочиями «потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию новых видов расходных обязательств, что повлечёт дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами субъектов Российской Федерации».

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Будут ли законопроекты включены в повестку заседания, решит Совет Думы, который начнёт заседать в 10:00 мск. Пленарное заседание состоится в 12:00 мск.

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