Йошкар-Ола, 4 ноября, 2019, 19:26 — ИА Регнум. В Марийском государственном театре оперы и балета им. Эрика Сапаева состоялся дебютный концерт Всемарийского детского оркестра народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры республики, преподавателя Национальной президентской школы искусств Николая Мантусова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Пресс-служба театре оперы и балета им. Эрика Сапаева Всемарийский оркестр народных инструментов

В состав оркестра входят более 100 человек из 15 школ искусств, работающих на территории республики: Йошкар-Олы, Волжска, Медведевского, Мари-Турекского, Сернурского, Куженерского, Советского районов, а также колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая. Многие из оркестрантов являются победителями республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Коллектив юных музыкантов представил на суд зрителей классические произведения для оркестра народных инструментов и обработки фольклорных произведений.

В рамках концерта глава Марий Эл Александр Евстифеев поздравил жителей региона не только с Днем народного единства и с 99-й годовщиной образования Марий Эл.

«У нас общая Родина, одно государство, и все мы — единый народ — россияне. Сегодня мы чувствуем особенную гордость, что являемся жителями такой замечательной республики и одновременно великой страны — России», — отметил глава республики.

Пресс-служба правительства Марий Эл Группа исполнительниц на гуслях

Детский оркестр народных инструментов организован в рамках региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Как сообщало ИА REGNUM, также в Йошкар-Оле 4 ноября после реконструкции открылись бульвар и Национальная библиотека имени марийского поэта, переводчика Сергея Чавайна.