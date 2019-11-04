Мадрид, 4 ноября, 2019, 19:15 — ИА Регнум. В Испании начался судебный процесс над 83-летним банкиром, который пытался вывезти из страны картину Пабло Пикассо, сообщает El Pais.

Пабло Пикассо. Я, Пикассо. 1901

Отмечается, что мужчина в 2015 году перевез картину «Голова молодой женщины» стоимостью 26 млн евро на своей яхте до Корсики, после чего планировал на самолете переправить ее в Швейцарию для дальнейшей продажи.

Картина Пабло Пикассо. Голова молодой женщины. 1906

По данным издания, у подсудимого не было соответствующего разрешения от министерства культуры страны. Сейчас банкиру грозят четыре года тюремного заключения и штраф в размере 100 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее картина уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси была продана на аукционе за $12 млн. Финальная сумма превысила первоначальную в шесть раз за 13 минут торгов. На полотне изображен британский парламент, в котором вместо законодателей изображены обезьяны.

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