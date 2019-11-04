Рига, 4 ноября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Объявлена программа второго музыкального фестиваля классической музыки Рига Юрмала 2020 года — пишет портал LA.

Philharmonia.spb.ru Юрий Темирканов

В течение четырёх недель, с 10 июля по 30 августа 2020 года в лучших залах Риги и Юрмалы пройдут 20 концертов с участием лучших симфонических оркестров.

Представитель организаторов Инга Васильева подтвердила участие в фестивале оркестра израильской филармонии с Шани Лаховом за дирижёрским пультом, симфонического оркестра Баварии под управлением Манфреда Хонекка, оркестра Санкт-Петербургской филармонии с Юрием Темиркановым, Лондонского симфонического с Владимиром Ашкенази

В 2019 году в фестивале приняло участие более 450 музыкантов из разных стран, его концерты посетили 16 000 зрителей из 50 стран мира, сообщила исполнительный директор фестиваля Жанна Чулкстене. В прошлом сезоне фестиваль поддержал фонд Петра Авена.