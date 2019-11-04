Псков, 4 ноября, 2019, 19:10 — ИА Регнум. На Псковского кремля сегодня, 4 ноября, в День народного единства, открылась баннерная выставка «Псковичи — строители храмов в городах России». Как сообщили ИА REGNUM в Театрально-концертной дирекции Псковской области, выставка посвящена памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие в XVI—XVII веках вне родного города.

Culture.ru Псковский кремль

«С давних пор наши зодчие были известны как одни из лучших строителей на Руси, отличавшиеся не только завидным трудолюбием, но и склонностью к архитектурным экспериментам. Неслучайно именно они наряду с итальянскими зодчими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля — Благовещенского собора, Ризоположенской церкви и позднее — знаменитого храма Василия Блаженного. Поработали псковичи и в Казани: в память о них в центре города установлен памятник, один из героев которого — знаменитый псковский зодчий Постник Яковлев», — сообщили организаторы выставки.

На выставке представлены и московские соборы, и Казанский кремль, и храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска и других российских городов.

Выставка открылась в рамках православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», инициированного Псковской епархией и лично митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подняться на прясла Псковского кремля стало возможным после масштабных реставрационных работ, завершившихся в 2019 году. Эти участки крепостных стен намерены использовать под экспозиции из фондов Псковского музея-заповедника, а также под временные выставки.