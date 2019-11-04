Таллин, 4 ноября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эстонии не рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд посещать Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, заявила глава ведомства Урмас Рейнсалу.

Kremlin.ru Керсти Кальюлайд

«Я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать возможность визита на уровне главы государства в случае, если такое приглашение поступит», — заявила глава МИД Эстонии.

По ее словам, 75-летие Победы — это «круглая годовщина повторной оккупации Эстонии», которую «Россия отмечала как освобождение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной народной партии этой страны Март Хельме заявил, что «в руках России до сих пор находятся 5,2% территории Эстонии», и отметил, что Москва «не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за неё компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос».

При этом глава эстонского МИД добавил, что в Таллине готовы ждать решения данного «вопроса» мирным путём в рамках международного права.

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