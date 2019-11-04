Ереван, 4 ноября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян обсудили повестку заседания предстоящей сессии ПА ОДКБ.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Арарат Мирзоян

«Нам нужно многое сделать для того, чтобы мы выходили на решение вопросов и гармонизацию законодательства, выработке модельных законов в области безопасности и противодействия общим вызовам и угрозам», — сказал Володин.

Прежде всего, речь идет о борьбе с терроризмом. Спикер Госдумы призвал как «можно больше сделать для того, чтобы были единые списки террористических организаций»

Со своей стороны, Мирзоян указал на то, что ПА ОДКБ предлагает членам организации «модельные рекомендации по сближению национальных законодательств». Он также отметил, что Армения и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, активными участниками ЕАЭС.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочий визит председателя ПА ОДКБ, спикера Госдумы Вячеслава Володина в Армению проходит 4−5 ноября.