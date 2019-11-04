Рига, 4 ноября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Латвии драматически растёт стоимость жизни, но не минимальный уровень доходов. На 53 евро в месяц, а таков установленный правительством гарантированный уровень минимального дохода, невозможно прожить каким бы аскетом ты не был — пишет портал LA.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

Центральное статистическое управление (ЦСУ) подтвердило, что официальные цифры по 2018 году, относительно прожиточного минимума, из-за сложной методики подсчёта будут доступны в течение ближайшего месяца, а за 2019 в конце 2020-го.

Однако, доступная сегодня информация свидетельствует, что бедность угрожает тем, чьи доходы в месяц не превышают 367 евро на человека, или 770 евро, если говорить о семье. В этой ситуации в 2017 году находилось больше четверти населения страны, сообщил представитель ЦСУ.

При этом государственные стандарты помощи бедным не пересматривались много лет. Гарантированный уровень минимальных доходов определён в 53 евро в месяц. Уровень бедности 129,06 евро в месяц утверждён и не менялся в течение 9 лет. Размер социального пособия в 64,03 евро стоит на месте 13 лет. Разрыв между национальной методикой оценки бедности и международными стандартами очевиден и растёт, заявила Лайла Балга руководитель Латвийского общества борьбы с бедностью

То что в следующем году правительство согласилось повысить минимальный уровень дохода будет на 11 евро, с 53 до 64 в месяц, ничего не меняет. Это доход жителей Швеции или Норвегии, имеющих статус малоимущего, примерно за два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Конституционном Суде Латвии открыт процесс по иску омбудсмена Юриса Янсона к правительству ЛР о несоответствии текущей социальной политике Конституции страны.