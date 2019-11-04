Москва, 4 ноября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. 6 ноября в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «Россия — образ будущего. Внутренняя политика». Анализ процессов и тенденций, происходящих во внутриполитической «кухне» страны, всегда является пристальным объектом со стороны экспертов. И при разговоре о будущем образе России эта тема, без всяких сомнений, является одной из ключевых.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Россия – образ будущего. Внутренняя политика

Качество политических партий, представленность интересов всех слоев российского общества в Госдуме, взаимодействие различных политических сил для построения сильной страны, несмотря на разность их политических и идеологических доктрин, взаимосвязь всех ветвей власти в процессе выработки и принятия политических решений, выборы, взаимоотношения власти и оппозиции — эти и многие другие вопросы станут предметом рассмотрения участников круглого стола.

В работе круглого стола примут участие:

Колеров Модест Алексееви ч — главный редактор ИА REGNUM ,

— главный редактор , Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем,

— генеральный директор Института региональных проблем, Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС,

— директор Института ЕАЭС, Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM ,

— заместитель главного редактора , Небренчин Сергей Михайлович — заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ,

— заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ, Баранчик Юрий Владимирович — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM ,

— шеф-редактор аналитической редакции , Газенко Роман Владимирович — политический эксперт и политтехнолог,

— политический эксперт и политтехнолог, Ходукин Владимир Михайлович — эксперт, член Совета Клуба «Улица Правды»

и ряд других экспертов.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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