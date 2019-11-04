Рига, 4 ноября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. С 4 — го по 14 ноября в Ирбенском проливе проходят учения первой постоянной группы противоминных кораблей НАТО — сообщил портал LSM.

NATO North Atlantic Treaty Organization

Представитель морской береговой пограничной службы Лива Вейта рассказала, что цель учений «Hod ops» улучшить навыки разминирования, а также уничтожить обнаруженные во время учений мины оставленные со времён первой и второй мировых войн, и улучшить, таким образом, безопасность мореплавания на Балтике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед учениями вся боевая группа кораблей находилась в порту Лиепаи.