Рига, 4 ноября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Грандиозный проект перевооружения механизированных частей латвийской армии столкнулся с серьёзными проблемами — известил портал LSM.

Gatis Dieziņš Бронемашина CVR (T) ВС Латвии на учениях

Одной из целей было вовлечение в перевооружение латвийской армии местной промышленности, чтобы она смогла обеспечивать до трети общего объема. С момента поставки первых бронемашин, это 2016 год, ничего близкого не произошло, ремонтные и сервисные работы в Латвии не ведутся.

Поставщиком 123 бронемашин CVR (T) выступает британская BAE Systems. Сейчас компания называется Rheinmetall BAE Systems Land» (RBSL). В настоящий момент поставлено почти 100 машин. Контракт будет закрыт полностью в 2020 году. Уже во время поставки был выявлен ряд технических проблем и BAE Systems произвела замена оборудования. Пока ремонт и обслуживание машин осуществляется силами военных, а серьёзные поломки техники устраняются на заводах в Англии. Латвийская промышленность, которая могла бы быть частично вовлечена в ремонт техники не привлекается.

Стоимость этого проекта, включая поставку машин, их оборудования, обучение обслуживанию местных специалистов равняется 250 млн евро. Только в 2018, а не в 2016-ом, как планировалась, британская BAE Systems выбрала в Латвии потенциального партнёра для сотрудничества, заключив договор с предприятием Zemgales remonta centrs (Земгалский ремонтный центр), входящий в группу Auto Kada. Однако, пока никаких ремонтных работ техники там не проводилось.

Председатель латвийской ассоциации предприятий оборонной промышленности Элина Эгле заявила, что они по-прежнему ждут выполнения от BAE Systems своих обязательств по контракту. Если этого не будет сделано, то латвийская стороны начнёт процедуры взыскания санкций предусмотренных договором о поставках.

Срок эксплуатации бронемашин 10 лет и Латвия совершенно не заинтересована пересылать их для серьёзного ремонта в Британию.

В похожей ситуации уже оказались вооружённые силы Эстонии, заключив контракт на поставку 37 ранее используемых бронемашин со шведской BAE Systems Hagglunds. Уже два года BAE Systems Hagglunds отказывает в поставке деталей для ремонта этих машин эстонским компаниям, а боевая, непригодная к эксплуатации, техника в это время пылится в ангаре.