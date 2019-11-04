Вильнюс, 4 ноября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Лидеры центристских и консервативных партий Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Литвы и Латвии сегодня, 4 ноября, на съезде Европейской народной партии (объединяет консерваторов и центристов в Европарламенте) в Вильнюсе подписали заявление об «угрозе национальной безопасности Литвы со стороны БелАЭС», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Обращая внимание, что безопасность поставок и энергетики — основные аспекты нашей общей безопасности, признаём позицию Литвы, что Островецкая атомная электростанция вызывает угрозу её национальной безопасности», — в частности, говорится в заявлении, которое в том числе подписала находящаяся в Литве премьер Норвегии Эрна Сульберг. Далее в тексте говорится о важности развития демократии, различных угрозах и прочие общие выражения.

Belaes.by БелАЭС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по проекту Росатома строится не только АЭС в Островецком районе Белоруссии, но и разрабатывается аналогичный, с реакторной установкой ВВЭР-1200, для АЭС «Ханхикиви-1». Станция разместится в Финляндии, на мысе Ханхикиви. Проект соответствует нормам МАГАТЭ и EUR и будет адаптирован под финские национальные требования безопасности, которые, по мнению многих экспертов, являются одними из самых строгих в мире. Станцию планируют начать строить с 2021 года, а запустить — в 2028 году.