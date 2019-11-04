Москва, 4 ноября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов поставил под сомнение заключение греческих ученых о том, что наличие храпа может быть фактором риска развития отнкологических заболеваний у женщин. Об этом 4 ноября он сообщил в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Николай Ярошенко.Спящая девушка. 1881

Эксперт назвал вывод греческих коллег «странным», так как онкологию могут выявить и у пациенток, которые этим недугом не страдают.

Полуэктов напомнил, что храп является более звуковым феноменом, нежели болезнью. Однако, он может расцениваться как заболевание, когда во время храпа начинают появляться остановки дыхания, или апноэ.

Среди причин появления храпа врач назвал избыточный вес, искривление носовой перегородки и хронические воспалительные процессы в носовой полости.

«Храп сам по себе не опасен. Но он заставляет подумать о том, что есть другие более серьезные заболевания», — заключил эксперт.

Напомним, ранее исследователи из университета Аристотеля в Салониках опубликовали результаты своих научных изысканий, согласно которым у 1,7% мужчин и 2,8% женщин с обструктивным апноэ поставлен диагноз, связанный с онкологией.